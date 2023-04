Vier Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos Beim Zusammenstoß von einem Auto mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen sind in Teschendorf im Landkreis Oberhavel vier Menschen verletzt worden - darunter ei... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Teschendorf -Beim Zusammenstoß von einem Auto mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen sind in Teschendorf im Landkreis Oberhavel vier Menschen verletzt worden - darunter eine Frau schwer. Ein 31 Jahre alter Fahrer sei am Freitag auf der Bundesstraße 96 mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Wagen sei mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Der Mann gab Sekundenschlaf als Ursache an.