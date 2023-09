Vierjähriger hängt am Balkon: Feuerwehr kann ihn in letzter Sekunde retten

Hennigsdorf -Feuerwehrmänner haben in Hennigsdorf bei Berlin einen vierjährigen Jungen vor einem Sturz aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses bewahrt. Der Junge habe am Freitagvormittag außen an dem Balkon gehangen, berichtete die Polizeidirektion Nord.

Daraufhin hätten Zeugen die Rettungskräfte alarmiert. Zwei Männer machten sich den Angaben nach schon bereit, das Kind notfalls aufzufangen. Die Feuerwehrleute konnten den Vierjährigen aber mit einer Leiter bergen. Die Aufsichtsperson habe geschlafen, berichtete die Polizei. Wie das Kind in diese hilflose Lage kam, war zunächst unklar.