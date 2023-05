Vierjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Fahrerin ist in Berlin-Wedding mit ihrem Auto mit einem vierjährigen Kind zusammengestoßen. Das Kind wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die...

Berlin -Eine Fahrerin ist in Berlin-Wedding mit ihrem Auto mit einem vierjährigen Kind zusammengestoßen. Das Kind wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut einem Zeugen sei die Fahrerin am Donnerstag auf der Barfusstraße unterwegs gewesen, als das Kind plötzlich vom Gehweg zwischen den geparkten Autos auf die Straße getreten sei. Daraufhin sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.