Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat erneut die Haltung der EU zum Ukraine-Krieg kritisiert und zu Verhandlungen zwischen den USA und Russland aufgerufen. „Wir sitzen in einem Auto mit vier platten Reifen“, sagte Orban am Samstag während eines Besuchs in Rumänien zu den Bemühungen, die Kämpfe zu beenden. „Eine neue Strategie ist notwendig, die sich auf Friedensverhandlungen konzentrieren sollte, anstatt den Krieg gewinnen zu wollen.“

Nach Ansicht des ungarischen Regierungschefs können nur Gespräche zwischen den USA und Russland den Konflikt beenden, da Russland Sicherheitsgarantien fordere, die nur Washington geben könne. Die EU sollte sich „nicht auf die Seite der Ukrainer stellen“, sondern sich zwischen den beiden Lagern positionieren, fügte Orban hinzu.

Orban: „Ukrainer werden nicht als Sieger hervorgehen“

Die vom Westen gegen Moskau verhängten Sanktionen würden „die Situation nicht ändern“ und „die Ukrainer werden nicht als Sieger hervorgehen“, betonte Orban. „Je mehr schwere Waffen der Westen schickt, desto mehr zieht sich der Krieg in die Länge.“

Mit Blick auf die Russland-Sanktionen hatte Orban vergangene Woche gesagt, die Europäische Union habe sich nicht nur ins Knie, „sondern in die Lunge“ geschossen. Der ungarische Regierungschef ist kritisiert vor allem das Ölembargo gegen Russland. Dieses hatte die EU im Juni nach wochenlangem Widerstand Ungarns beschlossen, auf Drängen Orbans wurde dabei eine Ausnahme für per Pipeline geliefertes Öl gemacht.