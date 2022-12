Virales Video: CDU-Lokalpolitiker empört mit Aussagen zur Asylpolitik 

Wohin mit den Asylbewerberinnen und -bewerbern in Bautzen? Landrat Udo Witschas weiß vor allem, wo er sie nicht unterbringen will. Viele Nutzer finden seine Botschaft rassistisch.

Der Bautzener Landrat Udo Witschas (CDU) hat mit einer Videobotschaft zum Thema Asylpolitik für Aufruhr im Netz gesorgt. In dem Video, das der Politiker am Dienstag auf seinem offiziellen Facebook-Kanal veröffentlichte, machte er einige fragwürdige Aussagen, die von vielen Nutzerinnen und Nutzern als rassistisch verstanden werden.

In dem Clip äußerte sich der Kreischef kritisch zur möglichen Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Sporthallen und freien Wohnungen. „Ich will Ihnen ganz klar und deutlich vor dem Weihnachtsfest sagen: Es ist nicht unsere Absicht, den Sport, ob Schul- oder Freizeitsport, jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen.“ Der Sport dürfe nicht das Nachsehen haben.

Witschas: „Erst lernen, in unserem Land klarzukommen“ – Nutzer entsetzt

In leer stehenden Wohnungen von Mehrfamilienhäusern wolle der Landrat die Menschen mit Fluchterfahrung, die nach seinen Aussagen „unsere Kultur nicht kennen“, allerdings auch nicht unterbringen. Dafür wolle er die „Gefährdung des sozialen Friedens“ „nicht in Kauf nehmen“, so Witschas in dem Video. Es handele sich bei Asylbewerbern seiner Auffassung nach um „Menschen, die erst lernen müssen, in unserem Land klarzukommen.“

Viele Nutzer sind angesichts solcher Aussagen entsetzt. „Der braune Anzug passt sehr gut zu dieser Botschaft“, kommentiert ein Facebook-User unter dem Video. Ein anderer schlägt „vielleicht ein bisschen Marschmusik zur Untermalung“ vor. Auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist der Clip inzwischen mehrfach geteilt und heftig kritisiert worden. Der Bautzener CDU-Politiker offenbare mit seinen Aussagen sein „rassistisches Gedankengut“.

Dass der Landrat in seiner Botschaft mehrfach betont, diese Zusicherungen seien ihm gerade vor Weihnachten besonders wichtig, bringt viele Rezipienten zusätzlich auf die Palme. Eine Twitter-Nutzerin frotzelt: „Das ist aber eine besonders christliche Botschaft dieses Bautzener CDU-Mannes. Jesus wäre sicher sehr stolz.“