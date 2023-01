Video: DJane schießt sich mit Konfettikanone ins Gesicht

Konfettikanonen können gefährlich sein. In Brasilien verletzte sich eine DJane, weil die Konfettimaschine ihr ins Gesicht schoss.

Konfettikanonen können gefährlich sein. In Brasilien verletzte sich eine DJane, weil die Konfettimaschine ihr ins Gesicht schoss. imagebroker/imago

Die brasilianische DJane Flavia Ribiero hat sich während eines Auftritts im Gesicht und Hals verletzt. Auf der Bühne wollte sie am Samstag eine Konfettikanone zünden, verwechselte allerdings die Seiten und schoss sich versehentlich selbst an.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die DJane eine Konfettikanone hervorholt, um die Menge anzuheizen. Jedoch feuert die Kanone direkt auf ihr Gesicht. Nach dem Unfall läuft sie zunächst hastig in den Hintergrund. Dann spielt sie ihr Programm erst einmal weiter.

DJane muss nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden

In einem anderen Video erklärt Ribiero ihren 33.000 Followern auf Instagram später schließlich mit Verbänden an ihrem Hals und mehreren Schnittwunden im Gesicht, dass sie die Schmerzen nach geraumer Zeit nicht mehr ausgehalten habe. Daraufhin sei sie in ein Krankenhaus gebracht und versorgt worden. Sie erlitt Verbrennungen ersten Grades.