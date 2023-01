Wedding: Geldtransporter überfallen – Männer durchbrechen Schranke

Auf dem Gelände des Virchow-Klinikums in Berlin-Wedding wurde ein Geldtransporter überfallen.

Unbekannte Männer haben Montagnachmittag den Fahrer eines Geldtransporters in Berlin-Wedding überfallen. Wie die Polizei mitteilte, durchbrachen die mutmaßlichen Räuber eine Schranke und flüchteten.

Laut Polizei saß der 38-Jährige kurz nach 16 Uhr in seinem Fahrzeug auf dem Gelände des Virchow-Klinikums in der Nordstraße, als plötzlich ein Unbekannter an den Wagen herantrat. Kurz darauf bedrohte dieser den Fahrer mit dem Tode, würde er ihm nicht die Seitentür des Transporters öffnen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, verwies er auf die von ihm mitgeführte Waffe.

Überfall in Wedding: Mutmaßliche Räuber durchbrechen mit Audi Schranke

Der Sicherheitsmitarbeiter ging auf die Forderung ein und öffnete die Seitentür. Währenddessen tauchte ein weiterer Tatverdächtiger auf, drang in das Fahrzeug ein und entwendete mehrere Geldkassetten. Anschließend stiegen die Männer in einen anthrazitfarbenen Audi, durchbrachen mit diesem die Schranke einer der Campus-Ausfahrten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 38-Jährige erlitt einen leichten Schock, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die Ermittlungen nach den Tatverdächtigen, ihrem Fluchtwagen und dem Diebesgut hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen. Sie dauern an.