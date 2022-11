Der Angreifer tötete in einem Walmart-Supermarkt am Dienstagabend mehrere Menschen. Auch der Schütze selbst ist tot. Die Hintergründe sind unklar.

Virginia in den USA: Mehrere Tote nach Amoklauf im Walmart

Der Polizeieinsatz vor dem Walmart in Virginia

Der Polizeieinsatz vor dem Walmart in Virginia AP/WAVY-TV 10

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden. Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei mitteilte, hatte ein Bewaffneter am Dienstagabend in dem Supermarkt auf Menschen geschossen. Auch der Angreifer selbst sei mittlerweile tot. Die genaue Anzahl der Todesopfer war zunächst noch unklar, dem Fernsehsender Wusa zufolge geht die Polizei von bis zu zehn Toten aus.

Einem Polizeivertreter zufolge handelt es sich vermutlich um einen einzelnen Schützen. Ermittler durchsuchten den Supermarkt und sicherten die Umgebung, sagte der Polizeivertreter. Aufnahmen zeigten eine große Polizeipräsenz am Tatort.

Erst vor wenigen Tagen wurde in Colorado Springs fünf Menschen bei einem Amoklauf in einem Homosexuellen-Club erschossen. 18 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt.