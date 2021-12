Zürich - Der Schweizer Virologe Cornel Fraefel hat sich dafür ausgesprochen, dass gegen Corona geimpfte und genesene Personen auf Masken verzichten. Wie die Tageszeitung Blick berichtet, hält der Leiter des Virologischen Instituts der Universität Zürich das Maskentragen von Geimpften für kontraproduktiv. Die Maskenpflicht für Geimpfte führe „nicht etwa zu einer Verkürzung der Pandemie, sondern sogar zu einer Verlängerung“, meint Fraefel.

Der 57-Jährige führt zur Begründung des Verzichts einen natürlichen Booster durch eine Corona-Infektion bei Geimpften an. Schwere Verläufe seien so unwahrscheinlicher. Zudem verringere die Infektion die Chancen für das Virus sich „durch Mutation der Wirkung des Immunsystems“ bei einem Geimpften zu entziehen. Das Tragen von Masken verhindere den Aufbau dieser Immunität – bei Geimpften und Genesenen. Ungeimpfte sollten aber durchaus Maske tragen, um sich vor einem schweren Verlauf besser schützen zu können, so Fraefel. Auch Geimpfte mit hohem Risiko sollten besser nicht verzichten.

Virologe: Immunsystem braucht Training

Menschen, die bereits geimpft oder genesen sind, kämen jedoch aufgrund des Maskentragens deutlich weniger mit anderen Viren und Bakterien in Kontakt. Die Folgen könnten „verheerend“ sein, denn das Immunsystem brauche Training, sagt der Virologe. Es müsse sich auch gegen Allergien, Autoimmunerkrankungen und Krebs rüsten.

Fraefel rät Geimpften und Genesenen daher zum Verzicht auf die Schutzmaske, „wo immer dies erlaubt ist“. Dies sei auch ein „klares Signal“ an Ungeimpfte. Sie könnten so erkennen, dass sich die Impfung lohne. Dass FFP2-Masken gut vor Corona-Infektionen schützen, haben erst kürzlich Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation bestätigt: Die Wissenschaftler veröffentlichten eine Studie, der zufolge ein gesunder Mensch in einem Innenraum auch auf kurzer Distanz auch nach gut 20 Minuten zu 99,9 Prozent durch eine FFP2-Maske vor einer Ansteckung durch einen Infizierten geschützt ist.