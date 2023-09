Die Virologin Sandra Ciesek, seit Beginn der Pandemie eine der führenden Expertinnen in Bezug auf das Coronavirus, erwartet, dass im kommenden Herbst und Winter ähnlich viele Menschen wie vergangenen Jahr an Covid-19 erkranken. Das sagte Ciesek in einem Interview mit Zeit Online. Die meisten würden damit aber voraussichtlich gut zurechtkommen und nicht im Krankenhaus oder gar auf der Intensivstation landen.

Gleichzeitig erwartet die Virologin, dass viele derjenigen, die erkranken, sich nicht auf Corona testen lassen werden. Dieses Verhalten dürfte laut Ciesek zur schnelleren Verbreitung des Virus führen. „Die meisten wollen vermutlich gar nicht wissen, ob sie Corona-positiv sind. Und viele werden auch mit Symptomen nicht zu Hause bleiben“, sagte die Virologin der Zeit. Schon jetzt bemerke sie einen Anstieg der Corona-Fälle.

„Ich persönlich würde wissen wollen, womit ich infiziert bin“, sagte sie weiter – auch deswegen, weil das Coronavirus nach wie vor ansteckender sei als die normalen Erkältungsviren. Und nicht nur deshalb warnt Ciesek davor, eine Covid-19-Infektion auf die leichte Schulter zu nehmen: Diese verlaufe oft noch schwerer als eine Erkältung.

Ciesek: Corona-Impfungen von eigener Planung abhängig machen

Eine Corona-Impfung empfiehlt sie nach wie vor Älteren und Risikopatienten. „Allen anderen würde ich eine Impfung nicht ausreden, wenn sie länger keinen Kontakt mit dem Virus hatten, aber ich würde sie auch nicht dazu überreden wollen“, rät Ciesek weiter. Grundsätzlich ist es laut der Virologin auch ratsam, Impfungen und auch das Tragen einer Maske von der eigenen Planung abhängig zu machen. Wer im Januar in den USA-Urlaub fliege und sich impfen lassen wolle, für den sei vier Wochen vorher im Dezember ein guter Zeitpunkt dafür. Und wem ein wichtiger Termin wie eine Hochzeit bevorstehe, der könne sich in den Tagen davor gut mit einer Maske schützen.

Daran, dass es noch gesetzliche Vorgaben zum Maskentragen geben wird, glaubt Ciesek nicht. Das sei auch nicht überall notwendig. Aber sicher sei auch, dass man mit einer Maske sich und andere schütze.

Grippeimpfung: Schutz innerhalb von zehn bis 14 Tagen

In Bezug auf die Grippe gibt Ciesek noch keine Einschätzung ab, ob die Welle dieses Jahr wie üblich im November oder Dezember beginnt oder wie im vergangenen Jahr schon im Oktober. Das ließe sich erst dann sagen, wenn Fälle tatsächlich in den Laboren nachgewiesen würden. Dann sollten sich laut der Virologin vor allem die Risikogruppen aber auch wirklich impfen lassen. Das Gute sei: Innerhalb von zehn bis 14 Tagen sei der Schutz der Impfung aufgebaut.

Und: Sie „sollten sich bei ihrem Hausarzt erkundigen, wann der beste Zeitpunkt ist, wann also die Grippeinfektionen zunehmen. Und sie sollten überlegen, ob sie sich die Impfdosis schon jetzt besorgen – immer mal wieder wird in einer Grippesaison im Januar der Impfstoff knapp“, so Ciesek im Interview. Auch wenn die Wirkung der Impfung im Hinblick auf ihre Effizienz bei Infektionen schwanke – sie sorge trotzdem dafür, dass Infektionen milder und mit weniger Komplikationen verlaufen.