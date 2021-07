Westerland - Auf der Insel Sylt droht ein Corona-Massenausbruch. Nachdem ein Besucher der „Wunderbar“ in Westerland auf Sylt positiv auf das Virus getestet wurde, müssen sich nun alle anderen Gäste in Quarantäne begeben. Doch aufgrund eines technischen Fehlers der Luca-App gelingt es derzeit nicht, die Betroffenen zu identifizieren. Deshalb blieb dem Kreis Nordfriesland nur der öffentliche Aufruf.

In der fraglichen Zeit in der Nacht zum Mittwoch seien etwa 80 Gäste anwesend gewesen. Der Quarantäne-Aufruf gelte demnach für alle, die sich ab 0.38 Uhr länger als zehn Minuten in der Bar aufgehalten hätten. Sie müssen sich umgehend in häusliche Quarantäne – oder sollten sie noch im Urlaub sein – in ihrer Unterkunft in Zimmerquarantäne begeben. „Dies gilt automatisch – auch ohne, dass wir dies den Betroffenen gegenüber direkt angeordnet haben“, weist die Juristin und für Gesundheit zuständige Fachbereichsleiterin Nina Rahder auf die Allgemeinverfügung hin.

Außerdem ruft das Kreisgesundheitsamt die Betroffenen auf, sich umgehend per E-Mail zu melden. Unter dem Betreff „Wunderbar“ sollten sie den eigenen Namen, die Zeit des Aufenthalts in dem Lokal sowie eine Telefonnummer angeben, unter der sie erreichbar seien. Die E-Mails sind zu richten an corona-pcr@nordfriesland.de.