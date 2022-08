Die Europäische Union soll nach „kreativen Wegen“ suchen, um einen Keil zwischen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Bevölkerung zu treiben und die Verbreitung unabhängiger Informationen nach und in Russland zu ermöglichen.

Das fordern Experten für Auslandsbeziehungen aus Frankreich und Deutschland in einem gemeinsamen Diskussionspapier unter dem Titel „Die internationale Ordnung im Zeitalter systemischer Rivalitäten verteidigen: EU-Russland-Beziehungen“, das Bloomberg vorliegt.

Die EU solle „normalen Bürgerinnen und Bürgern“ signalisieren, dass Europa offen sei. Das könne durch eine deeskalierende Visapolitik geschehen, heißt es in dem deutsch-französischen Dokument, das vor dem Treffen der EU-Außenminister am Dienstag und Mittwoch in Prag verfasst wurde. Eines der wichtigsten und strittigsten Themen bei dem Treffen ist die Vergabe von Touristenvisa an russische Staatsbürger.

Die EU-Länder Estland, Lettland, Finnland und Tschechien haben weitgehende Einreiseverbote für Russen angekündigt oder bereits umgesetzt. Auch Polen prüft einen solchen Schritt. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala sprach am Montag für den EU-Ratsvorsitz seines Landes von nötigen „Signalen gegenüber der russischen Gesellschaft“ gegen den Krieg.

Während einzelne deutsche Politiker den Visastopp befürworten - beispielsweise der CSU-Europapolitiker und Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber - warnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ein genereller Visa-Bann für Russen würde auch „ganz Unschuldige“ treffen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte es „keine gute Idee“, Russen unterschiedslos die Einreise zu verwehren.

Neue Kommunikationsstrategie gegen russische Propaganda

Das deutsch-französische Papier fordert insgesamt eine neue Kommunikationsstrategie gegenüber Russland – sowohl auf institutioneller als auch auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die Bedeutung einer Ausweitung der Sanktionen gegen russische Beamte und Oligarchen sowie der weiteren finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine werden nicht infrage gestellt. Gewarnt wird jedoch explizit vor weitreichenden Visabeschränkungen, um zu verhindern – so argumentieren die deutsch-französischen Experten - dass das russische Narrativ „sie gegen uns“ genährt werde und daraus eine Entfremdung künftiger Generationen russischer Bürgerinnen und Bürger entstehe.

Der Plan, der inländischen russischen Propaganda entgegenzuwirken, könnte technische Maßnahmen gegen die russische Zensur, etwa die Einrichtung eines „Internet-Zensur-Umgehungszentrum“, beinhalten, heißt es in dem Papier. Auch die Bereitstellung russischsprachiger Inhalte für russischsprachige Minderheiten im Ausland könne Teil des Plans sein. Ein weiterer Vorschlag umfasst die Finanzierung von Medienkompetenz-Kursen in russischer Sprache, die von Videobloggern auf YouTube, Facebook, TikTok, Telegram und dem russischen sozialen Netzwerk Vkontakte verbreitet werden könnten.

In der Zwischenzeit sollte die EU „bestimmte Kommunikationskanäle mit Russland beibehalten“, um das Risiko einer unbeabsichtigten Eskalation zu minimieren und ein „Minimum an Zusammenarbeit“ in Bereichen von übergeordnetem Interesse zu gewährleisten, wie etwa im UN-Sicherheitsrat oder beim Atomabkommen mit dem Iran, heißt es in dem deutsch-französischen Dokument.