Visumpflicht: Neue EU-Regel hebt Einreiseprivileg für US-Bürger auf

Nach einer Änderung der EU-Vorschriften müssen US-Bürger ab dem kommenden Jahr ein neues Visum für Reisen nach Europa beantragen. Auf der offiziellen Reiseseite der EU heißt es, dass Besucher aus mehr als 60 Ländern, die von der Visumspflicht befreit sind, ab Anfang 2024 vor ihrer Reise eine Genehmigung für das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) beantragen müssen.

Ab einem noch nicht genau festgelegten Datum müssen Amerikaner und Einwohner von 62 anderen Ländern, die derzeit visumfrei in den Schengen-Raum der EU einreisen können, eine Gebühr zahlen und einen Online-Antrag stellen (einschließlich biometrischer Daten, Berufserfahrung, medizinischer Daten und der Reiseroute). Es werde dann geprüft, ob die Gäste eine kriminelle Vorgeschichte haben oder eine Gefahr für Sicherheitslage darstellen.

Eine gültige ETIAS-Reisegenehmigung ist dann auch für kurzfristige Aufenthalte in EU-Länder erforderlich, hieß es. Das neue Procedere soll sieben Euro pro Antrag kosten. Antragsteller unter 18 Jahren und über 70 Jahren können den Antrag kostenlos stellen. Das Verfahren ähnelt dem US-amerikanischen Electronic System for Travel Authorization (ESTA), bei dem Besucher aus anderen Ländern seit 2009 eine Genehmigung für die Einreise nach Amerika einholen müssen.

Wie bekomme ich ein ETIAS-Visum?

Ein ETIAS-Visum ist für 30 Länder erforderlich, darunter Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Wie USA Today berichtet, sollen die meisten Anträge innerhalb von Minuten bearbeitet werden. Bei besonderen und schwierigeren Anträgen könnte die Bearbeitungszeit bis zu 30 Tage dauern. Daher rät die EU den Besuchern, den Antrag rechtzeitig vor ihrer Urlaubsplanung zu stellen, bevor sie Flüge und Hotels buchen.

Die Vorschrift sollte eigentlich im Januar in Kraft treten, aber die New York Post berichtet, dass es bereits zu mehreren Verzögerungen gab und die Regelung erst später im Jahr in Kraft treten könnte. Wenn es so weit ist, könnten die Einreisen mehr Zeit in Anspruch nehmen. „Es wird nicht kompliziert sein, es ist nur ein Ärgernis“, sagte Peter Greenber, Reiseredakteur bei CBS News. „Die meisten Amerikaner, eigentlich alle Amerikaner, sind nicht daran gewöhnt, auf diese Weise nach Europa zu reisen, sodass es in den ersten Wochen, wenn diese Regelung in Kraft tritt, viele Überraschungen an den Flugsteigen geben wird, weil den Leuten die Beförderung verweigert wird.“