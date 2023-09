Vitali Klitschko: Deutsche Firma liefert der Ukraine 100 taktische Drohnen

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat am Samstag auf Telegram verkündet, dass das deutsche Unternehmen Quantum Systems der Ukraine 100 taktische Drohnen der nächsten Generation zur Verfügung stellen wird. Die Technik soll direkt nach dem Eintreffen in Kiew an die Front weitergegeben werden.

Diese Vereinbarung wurde mit einem Investor und der Führung von Quantum Systems auf dem jährlichen Gipfeltreffen des „Stern Stewart Instituts“ in Deutschland getroffen, berichtet The Kyiv Independent. Klitschko zufolge hat Kiew im vergangenen Jahr umgerechnet etwa 135,6 Millionen Dollar aus dem städtischen Haushalt für die Unterstützung der Soldaten an der Front bereitgestellt, heißt es weiter. Es werde nun nach weiteren Investoren gesucht, um die Unterstützung fortzusetzen.

„Wir liefern Fahrzeuge, schnelle Transportmittel, Ausrüstung, Drohnen und medizinische Ausrüstung für die Kämpfer an der Front“, schrieb Klitschko. Drohnen sind für das ukrainische Militär ein wichtiges Instrument zur Aufklärung, Überwachung und für Fernangriffe. Die Ukraine hatte zuletzt vermehrt mit Drohnen russische Stellungen und Infrastruktur auf der Krim und in Russland angegriffen.