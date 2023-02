Vitali Klitschko würde Putin gerne bei einem Boxkampf besiegen 

Der Kiewer Bürgermeister und frühere Box-Weltmeister Vitali Klitschko würde den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerne in einem Boxkampf stellen. „Natürlich würde ich Putin gerne k. o. schlagen, aber das ist doch nur Fantasie“, sagte er der Bild am Sonntag. „Putin erlebt seinen persönlichen K. o. derzeit an der Front, wo unsere Soldaten heldenhaft kämpfen und einer der vermeintlich stärksten Armeen der Welt immer wieder schwere Niederlagen verpassen.“

Im vergangenen Jahr sei er zwar nicht zum Boxen gekommen, sagte Klitschko der Zeitung. „Aber mein Bruder hat mich gezwungen, meinen Körper zu belasten, Liegestütze zu machen, auch zu Kriegsbeginn. Es war wichtig, fit zu bleiben.“

Obwohl sein Name immer wieder auf russischen Todeslisten auftaucht, hat Klitschko noch kein Testament geschrieben. „Ich bin sicher, dass ich dafür noch sehr viel Zeit habe.“

Auch Selenskyj würde sich einen Zweikampf zutrauen

Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit dem französischen Nachrichtensender LCI im Dezember vergangenen Jahres erklärt, wie er sich die Kommunikation mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorstellt. Er sagte: „Ein Mann, ein echter Mann, wenn er jemandem eine Botschaft übermitteln will, wie zum Beispiel, ob er ihm die Fresse polieren will, dann macht er das ganz allein, ohne die Dienste eines Vermittlers in Anspruch zu nehmen“, so der ukrainische Präsident. „Wenn ich Putin eine solche Botschaft übermitteln müsste, würde ich das ganz allein tun.“

Auf Nachfrage des Moderators, ob er für einen Zweikampf mit Putin bereit wäre, beteuerte Selenskyj lächelnd, dass er „Allzeit bereit“ wäre.