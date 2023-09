Vogel mit 500 Teilnehmern beim Fontane-Wandermarathon

Netzeband -Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) ist mit 500 weiteren Teilnehmern beim Fontane-Wandermarathon an den Start gegangen. Die 4. Ausgabe des Wanderevents über die Marathon- oder Halbmarathonstrecke sei erstmals bereits seit Pfingsten ausgebucht gewesen, teilte das Umweltministerium mit. Die Wanderung führte am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen von der Temnitzkirche in Netzeband durch die lila blühende Kyritz-Ruppiner Heide zur Ruppiner Seenkette.

Vor dem Start übergab Vogel an zwei Gasthöfe die Auszeichnung „wanderfreundlicher Übernachtungsbetrieb“ des Deutschen Wanderverbandes. Ziel sei es, die Naturparkregion im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in den kommenden Jahren zum „FontaneWANDERland“ zu entwickeln, teilte das Ministerium mit.