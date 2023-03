Volker Bertelmann: Wie bringt man einen Oscar nach Hause? Einen Oscar gewinnen, das ist eine Sache. Ein Oscar im Flugzeug transportieren, das ist schon was anderes. dpa

Düsseldorf/Los Angeles -Der Filmkomponist Hauschka hat seinen Oscar für „Im Westen nicht Neues“ im Handgepäck nach Deutschland gebracht - eingewickelt in einer Jacke. „Es gibt für den Oscar ja keine Verpackung, man kriegt den einfach so mit“, sagte der Düsseldorfer Musiker der „Rheinischen Post“. Das Personal an den Flughäfen reagierte ganz unterschiedlich.