Von der Wetterfee zur Boulevard-Königin: Mareile Höppner

Köln -Bei Boulevard hat Mareile Höppner keine Berührungsangst. „Das Wort „Boulevard“ kommt ja im Ursprung von der eigentlich sehr schönen Idee, dass sich Menschen auf dem Boulevard über Themen unterhalten, die sie als so wichtig empfinden, dass man darüber gerne auf der Straße plaudern möchte“, sagt die TV-Moderatorin und Journalistin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe es immer als meine Aufgabe gesehen, diese Geschichten genauso gut zu erzählen wie jede andere Nachricht auch. Und wenn man dabei immer am Menschen interessiert bleibt, können das sogar wichtige Nachrichten sein.“

Diesen Dienstag (10.1., 22.35 Uhr) dürfte die 45-Jährige ihr Können erneut unter Beweis stellen. Dann hat sie bei RTL ihr Debüt beim Magazin „Extra“. Die langjährige Moderatorin der ARD-Sendung „Brisant“ ist das wohl bekannteste Gesicht im deutschen Boulevard-Fernsehen. Höppner gilt zum Beispiel als ausgezeichnete Kennerin des britischen Königshauses.

Anfänge beim Privatradio

Das journalistische Handwerk hat die Tochter eines norddeutschen Lehrerpaars von der Pike auf gelernt. Sie sprach zu Beginn ihrer Karriere im Privatradio den Verkehrsfunk und die Wetternachrichten. Profitiert sie eigentlich noch davon? Höppner lacht. „Ich kenne das deutsche Autobahnnetz besonders gut und weiß immer noch, wie man eine Cumulus-Wolke erkennt. Das ist beides nicht sonderlich nützlich fürs Leben, könnte aber bei jedem Kreuzworträtsel eine echte Chance sein.“

Höppner wechselte vom Radio als Reporterin zu RTL Nord in Kiel. Nach zwei Jahren als Wettermoderatorin übernahm sie 2002 bei „Guten Abend RTL“ die Hauptmoderation, bevor sie zu ProSieben und Sat.1 wechselte. Von 2009 bis 2012 fungierte sie als Gastgeberin der MDR-Talkshow „Riverboat“. Seit 2008 moderierte sie beim MDR das im Ersten ausgestrahlte Boulevardmagazin „Brisant“ - bis zum Herbst 2022. Als Moderatorin von „Extra“ folgt Höppner auf Nazan Eckes.

Immer wieder dienstags

Gleichzeitig wechselt „Extra“ auch den Sendeplatz. Statt wie bisher montags läuft das Format im neuen Jahr dienstags in einer 90-minütigen Ausgabe ab 22.35 Uhr. „Die Zuschauer können sich (...) weiterhin auf ein volles Programm mit investigativen Reportagen, packenden Storys und informativen Verbrauchertipps freuen“, wirbt RTL. Und fasst zusammen: „Das Magazin zeigt, was die Menschen bewegt, und liefert wertvolle Hilfestellungen für den Alltag.“

Höppner, die erst kürzlich offene Worte über den Schlaganfall ihrer Mutter und dessen Folgen gefunden hat, hat die nötige Bodenhaftung. Über das Thema Pflege zum Beispiel sagt sie: „Ich glaube, dass Pflege im Allgemeinen viel zu wenig thematisiert wird. Pflege in Pflegeeinrichtungen vielleicht manchmal noch mehr, weil sie gerade durch Corona stärker im Fokus standen, aber in einer immer älter werdenden Gesellschaft sollte uns dieses Thema alle besorgen und beschäftigen, und wir sollten uns fragen, wie wollen wir alt werden und wer sorgt für mich? Ich glaube, dass wir in Deutschland bei diesem Thema viel zu lange die Augen verschlossen haben.“

Menschen und ihre Geschichten als Antrieb

Und über die Rückkehr zu RTL sagt sie: „Ich freue mich auf das „Nach-Hause-Kommen“. Und das ist RTL für mich. Bei RTL habe ich damals angefangen und gelernt, mich für den Beruf zu begeistern. Menschen und ihre Geschichten - das war immer mein Antrieb und meine Leidenschaft.“