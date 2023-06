Von Schleppern ausgesetzt: 145 Menschen an Grenze zur Türkei gerettet

145 Menschen, die auf einer Insel in einem Grenzfluss zur Türkei gestrandet waren, konnten gerettet werden.

145 Menschen, die auf einer Insel in einem Grenzfluss zur Türkei gestrandet waren, konnten gerettet werden. Francisco Seco/AP

Griechische Behörden haben 145 Menschen gerettet, die auf einer Insel in einem Grenzfluss zur Türkei gestrandet waren. Die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete am Donnerstag unter Berufung auf das Rote Kreuz, die Flüchtlinge seien in einem guten gesundheitlichen Zustand. Unter den Migranten sind demnach 45 Frauen und 30 Kinder. Ihre Nationalität wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Nach Angaben der griechischen Polizei wurden die Flüchtlinge von Schleppern aus der Türkei kommend auf einer Insel in dem Fluss Evros ausgesetzt. Der Fluss markiert die Grenze zur Türkei. „Es ist nicht das erste Mal, dass Schmuggler Migranten auf griechisches Territorium treiben“, sagte der Vorsitzende des griechischen Grenzschutzes, Panayiotis Harelas, der Nachrichtenagentur AFP. Athen wirft Ankara regelmäßig vor, Migranten nach Griechenland einreisen zu lassen.

In den vergangenen Jahren sind tausende Flüchtlinge nach Griechenland über die See- und Landgrenzen mit der Türkei gekommen. Die Migranten kommen hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und Pakistan.