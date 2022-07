Eine 73-jährige Frau wurde bei einer Bootsfahrt vor der Küste von Florida von einem Segelfisch attackiert. Der 45-Kilogramm schwere Fisch soll aus dem Wasser in das Fischerboot gesprungen sein und die Frau Medienberichten zufolge in die Leiste gestochen haben.

Der Vorfall habe sich demnach in der vergangenen Woche ereignet. Die 73-Jährige stand dabei in der Mitte des Bootes, das sich vor der Küste der Stadt Stuart befand.

Segelfische nutzen ihr Schwert zum Fischfang

Der Segelfisch, auch Fächerfisch genannt, ist ein Raubfisch, der in tropischen Regionen lebt. Er hat eine hohe Rückenflosse, die an einen Fächer erinnert. Er ist bekannt für seine hohen Geschwindigkeiten beim Schwimmen. Am Oberkiefer hat er ein sogenanntes Rostrum, eine Art Schwert, das das Tier zum Jagen und Fischfang einsetzt. In Florida traf der Fisch damit die aus Maryland stammende Frau in der Leistengegend.

Die Betroffene habe den Berichten zufolge gegenüber der Polizei von Florida ausgesagt, sie habe keine Zeit gehabt, sich zu schützen. Zwei weitere Personen an Bord des Fischerbootes hätten Druck auf die Wunde ausgeübt. Zurück an Land wurde die Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.