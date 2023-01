Putin stellt wilde Behauptung über Deutschland auf

Vor russischen Studierenden plaudert Putin über eine vermeintliche Besetzung in Deutschland. „Das ist so Fakt“, behauptet er. Das Gespräch wurde im Fernsehen übertragen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor russischen Studierenden behauptet, dass Deutschland von US-amerikanischen Truppen besetzt sei. „Formal und juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische Besatzungstruppen. Das ist so Fakt, und dort gibt es sehr viele“, sagte Putin demnach bei dem Treffen mit Studentinnen und Studenten der Universität Moskau. Das Gespräch wurde im russischen Fernsehen übertragen.

Anders als die Sowjetunion hätten die USA nach dem zweiten Weltkrieg die Besetzung nie offiziell aufgegeben, führt Putin an. Weiter sagte er, die angebliche Besetzung werde auch unter deutschen Politikern diskutiert. Im Bundestag jedoch hat es nie eine derartige Debatte gegeben – wohl aber in rechtsextremen, prorussischen sowie in Verschwörungskreisen. Weiter sprach Putin Europa seine Souveränität ab. Es werde wohl noch „ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen“, bis diese nach Europa zurückkehren werde, schwurbelt er weiter.

Russische Offizielle und TV-Moderatoren versuchen immer wieder, mit einer falschen Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge die russische Bevölkerung zu manipulieren. So führten sie auch im Fall des Angriffskriegs auf die Ukraine eine angebliche „Entnazifizierung“ als Grund an.