Vor Buchveröffentlichung: Prinz Harry spricht in Interview über seine Familie

Kurz vor der Veröffentlichung der Biografie des britischen Prinzen Harry will der US-Sender CBS ein Interview mit dem 38-jährigen abtrünnigen Royal ausstrahlen. Das geht aus einem Trailer hervor, den der Sender am Montag in seinen Social-Media-Auftritten teilte. Darin ist zu sehen, wie sich Harry mit US-Journalist Anderson Cooper unterhält. Das Interview soll am kommenden Sonntag gezeigt werden – nur zwei Tage vor der Veröffentlichung der von CBS als „explosiv“ bezeichneten Autobiografie mit dem Titel „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“).

Harrys Biografie: Was bringt das Buch ans Tageslicht?

Erwartet wird, dass Harry in dem Buch Details über den Bruch mit seinem Bruder William (40) darlegt, dem er unter anderem vorwirft, ihn bei einem Krisentreffen in der Familie angeschrien zu haben. Der Titel bezieht sich darauf, dass der jüngere Harry für William in der Thronfolge nur die Reserve war.

Wie jüngst bekannt wurde, blickt der Prinz offenbar auch wehmütig auf die Trennung der Familie. „Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich hätte gerne meinen Bruder wieder“, sagte der 38-jährige Royal in mehreren Ausschnitten eines Interviews, das der britische Sender ITV am Montag mit einem kurzen Trailer bewarb. Es soll am Sonntag ausgestrahlt werden, nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung der Memoiren Harrys.

In dem ITV-Interview stellt Harry außerdem klar: „Ich will eine Familie, keine Institution“ und resümiert, es hätte „niemals so weit kommen müssen“. Er beklagt zudem, er und seine Frau Meghan (41) würden als Bösewichte dargestellt und es habe von anderer Seite „absolut keinen Willen zur Versöhnung“ gegeben. Er beschwert sich aber auch, es seien Informationen weitergegeben und Gerüchte in die Welt gesetzt worden. Unklar ist, auf wen genau er sich mit seinen Äußerungen bezieht.

In der Netflix-Dokumentation hatte er oft den Palastmitarbeitern oder den Boulevardmedien die Schuld für den Familienzwist gegeben – seltener seinem Bruder oder seinem Vater. Mit Spannung wird erwartet, ob er in den Memoiren noch weitere konkrete Vorwürfe aufbringt.

Folgen bald Memoiren von Meghan Markle?

Das Buch dürfte Öl ins Feuer gießen im royalen Familienzwist, der seit etwa drei Jahren in aller Öffentlichkeit ausgetragen wird. Harry und seine Frau Meghan hatten sich Anfang 2020 vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt und leben inzwischen mit ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) im US-Bundesstaat Kalifornien. Bereits kurz vor Weihnachten hatten sie in einer sechsteiligen Doku-Serie auf Netflix ihre Sicht der Dinge über die Entfremdung mit den britischen Royals dargelegt.

Berichten zufolge sieht sich die königliche Familie mit einem neuerlichen Angriff des Paares konfrontiert. Womöglich folgt auf die brisante Buchveröffentlichung von Harry nämlich gleich die nächste Schelte für die Royals – und zwar in Form der Memoiren von Meghan Markle.

Die britische Zeitung Daily Mail beruft sich auf eine Quelle, die behauptet, dass Meghan erneut Details an die Öffentlichkeit geben will. Demnach will sie „ganz offen über ihre Zeit im königlichen Rampenlicht sprechen“.

Im Jahr 2021 soll das Paar zudem einen Vertrag über vier Bücher mit dem Verlag Penguin Random House unterzeichnet haben. Ein Hollywood-Insider sagte gegenüber der Zeitung Mail on Sunday: „Ich wäre überrascht, wenn Meghan nicht ihre eigene Geschichte veröffentlichen würde, um ehrlich zu sein.“