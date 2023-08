Museumskassiererin steckte sich bei Ticketverkauf eine Million Euro ein

Im Schweizer Kunstmuseum „Fondation Beyeler“ soll eine Kassiererin über Jahre mit Tickets getrickst und einen hohen sechsststelligen Betrag veruntreut haben. Seit Mittwoch steht die Frau in Basel vor dem Strafgericht. Sie soll sich laut Anklageschrift über einen Zeitraum von elf Jahren fast eine Million Franken (rund eine Million Euro) in die eigene Tasche gesteckt haben.

Das Museum in Riehen bei Basel äußerte sich auf Anfrage am Mittwoch zunächst nicht zum Fall. Die „Fondation Beyeler“ wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze gehört mit seinen Ausstellungen zu der Moderne und der zeitgenössischen Kunst zu den erfolgreichsten Museen der Schweiz.

Staatsanwaltschaft fand hohe Bareinzahlungen auf ihrem Konto

Zwei ehemalige Kollegen belasteten die Frau zum Prozessauftakt vor Gericht. Sie entdeckten 2019 Unregelmäßigkeiten. Einer sah, dass von ihm verkaufte Tickets später in der Kasse als storniert standen, ohne dass er das selbst veranlasst hatte. Durch die Handschrift geriet die Frau in Verdacht und wurde schließlich angezeigt. Sie soll auch Tickets doppelt verkauft haben. Besucherinnen und Besuchern sagte sie, das Ticket könne wegen einer technischen Panne nicht ausgedruckt werden und schickte sie mit dem Kassenbon an die Kontrolle. Dann verkaufte sie das echte Ticket ein zweites Mal.

Die Staatsanwaltschaft stellte erhebliche Summen als Bareinzahlungen auf ihrem Konto fest und erhebliche Ausgaben für teure Kleider, Reisen und Autos. Die 54-Jährige machte dazu vor Gericht zunächst wenig Angaben. Sie war als Angestellte eines Dienstleisters seit 2008 an der Kasse des Museums, die seit von 2010 bis 2019 auch leitete. Die Verhandlung soll drei Tage dauern.