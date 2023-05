Nach Gewaltvorwurf: Frauenprotest gegen Rapper Marteria vor Konzert in Chemnitz

Vor einem Konzert des Rappers in Chemnitz hagelte es Kritik. Der ursprüngliche Veranstalter sagte das Konzert sogar ab. Trotzdem formierte sich Protest.

Jüngst wurde Rapper Marteria in den USA der Körperverletzung beschuldigt. Die Anklage wurde fallen gelassen, er äußerte sich auf Instagram mit einer längeren Stellungnahme zu dem Polizeieinsatz. Trotzdem protestierten in Chemnitz nun laut einem Bericht von Tag24 etwa 50 Menschen. Wie kam es dazu?

Eigentlich sollte der Musiker am Freitagabend in der Jugendeinrichtung AJZ auftreten. Nach großer Kritik wurde die Show jedoch abgesagt. Laut den Angaben wurde eine neue Bühne gefunden, Auftritte von Marteria bereits bei den großen Festivals Southside und Hurricane angekündigt. Das feministische Kollektiv Catcalls of Chemnitz ruft nun zum Boykott auf. Circa 50 Mitglieder der Truppe demonstrierten mit Schildern vor der ausverkauften Veranstaltungsbühne. Darauf war unter anderem zu lesen: „Niemand muss Täter sein!“ oder auch „Tätern keine Bühne!“



Laut den Angaben gab es auch Wortbeiträge, die den Musiker aufforderten, Stellung zu beziehen und ein „ehrliches Statement“ abzugeben.