🔴 102 Menschen in 2. Operation gerettet



Die #SeaWatch3 hat am frühen Morgen einen weiteren Seenotfall gesichtet. Ein Schlauch des Bootes hatte bereits Luft verloren, doch die Menschen konnten sicher an Bord gebracht werden. Dort befinden sich nun insgesamt 147 Gäste. pic.twitter.com/7QZcJGXYr8