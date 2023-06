Vor seinen Kindern: Vater in BVG-Bus geschlagen und beleidigt

Vor den Augen seiner beiden Kinder ist ein Mann am Mittwochnachmittag in einem Linienbus der BVG in Marzahn beleidigt, bedroht und geschlagen worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei sollen der unbekannte Mann sowie der 38-jährige Familienvater mit seinen beiden Kindern kurz nach 17 Uhr an der Haltestelle Allee der Kosmonauten Ecke Poelchaustraße in einen Bus der Linie 191 in Richtung S-Bahnhof Marzahn eingestiegen sein.

Im Bus sei es dann zu einem Streit zwischen beiden Männern gekommen, bei dem der Unbekannte den 38-Jährigen rassistisch beleidigt, bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Wie die Polizei weiter mitteilt, stieg der Angreifer anschließend an der Haltestelle Hänflingsteig aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 38-Jährige erlitt eine Verletzung an der Lippe und zeigte den Vorfall kurz darauf über die Internetwache an.

Die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.