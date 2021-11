Das Spiel Union Berlin gegen Rotterdam – Ausschreitungen befürchtet Der 1. FC Union Berlin spielt am heutigen Donnerstag in der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam. Die Partie (21 Uhr/TV Now) findet im Berliner Olympiastadion statt.

Die Polizei befürchtet nach den Ausschreitungen beim Hinspiel in den Niederlanden auch gewaltsame Fan-Auseinandersetzungen in Berlin.

Bereits am Mittwoch waren Rotterdam-Anhänger beispielsweise mit Farbschmierereien an der East Side Gallery negativ aufgefallen. In der Nacht zum Donnerstag gab es erneut einen größeren Polizeieinsatz.

Das Spiel findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Union stellt 800 Ordner bereit – so viele wie noch nie zuvor. Die Polizei Berlin kündigt an, die Fans beider Teams strikt voneinander zu trennen.

Rotterdam-Hooligans ziehen durch Berlin-Kreuzberg

6.45 Uhr: Szenekundige Beamte aus den Niederlanden, die eng mit der Berliner Polizei zusammenarbeiten, entdeckten in der Nacht knapp 130 Rotterdam-„Ultras“ an der Gneisenaustraße, Ecke Mehringdamm. Die Fans sollen Feuerwerk und Bengalos gezündet haben. Berliner Einsatzkräfte versuchten, die Personengruppe zu stellen. Ein Augenzeuge berichtet, dass mindestens 20 Personen flüchteten, aber 300 Meter entfernt an der Blücherstraße festgehalten werden konnten. Der Einsatz entwickelte sich zu einem Großeinsatz, mindestens 80 festgestellte Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Sie werden das Spiel wohl verpassen.

Wie der RBB berichtet, wurde der von Rotterdam-Fans illegal an der East Side Gallery angebrachte „Feyenoord“-Schriftzug inzwischen mit grauer Farbe teilweise übersprüht. Darauf seien nun die Worte „Ultras Union!“ zu lesen. Auch Hertha-Fans hätten sich verewigt, berichtet die Bild. Zudem hätten Rotterdam-Fans etwa am Hackeschen Markt Bengalos abgebrannt.

Morris Pudwell Berlin-Kreuzberg: Polizeifahrzeuge sind in der Nacht zum Einsatz gegen Hooligans ausgerückt.

Überblick: Die wichtigsten Fakten zum Union-Spiel in Kürze

Ausgangslage: In der Gruppe E steht Union unter Zugzwang. Aktuell ist das Team mit drei Zählern Tabellenletzter. Feyenoord steht dagegen mit sieben Punkten auf der Spitzenposition. Das Hinspiel vor zwei Wochen hatte Feyenoord mit 3:1 gewonnen. Union setzt auf seine Heimstärke. Im Olympiastadion gab es gegen Maccabi Haifa (3:0) bislang die einzigen internationalen Punkte in der Gruppenphase für die Eisernen. Die ersten beiden Teams in der Vierergruppe qualifizieren sich für die nächste Runde.

Personal: Angreifer Max Kruse muss erneut wegen einer Oberschenkelverletzung passen. Der Offensivstar ist der einzige Ausfall für Trainer Urs Fischer. Vizekapitän Marvin Friedrich steht nach seiner überwundenen Corona-Erkrankung vor dem Comeback.

Zitat: Trainer Urs Fischer sagt: „Uns ist bewusst, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wir können die Tabelle lesen. Die Mannschaft weiß, dass ein Sieg helfen würde. Das ist im Kopf drin. Es geht darum, es besser zu machen als im Hinspiel.“

Sicherheit: Die Partie findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. 5200 der 30.000 Eintrittskarten gingen an Fans aus Rotterdam. Die Polizei wollte noch nicht über die Stärke ihrer Einsatzkräfte reden. Union stellt für die Sicherheit im Olympiastadion 800 Ordner bereit – so viele wie noch nie zuvor.