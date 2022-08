Die FDP Düsseldorf möchte eine Lösung für den in vielfach kritisierten Radweg in der Schadowstraße. Die Partei hat daher nun vorgeschlagen, ein Tempolimit für Radfahrer anzuordnen. Auf der Schadowstraße soll nur noch Tempo 10 gelten. Vorbild ist offenbar Berlin, wo es auf dem Bergmannkiez bereits ein Tempolimit gibt. Dagegen hat allerdings ein Radfahrer geklagt. Er sieht in dem Tempolimit eine unangemessene Behinderung. Fahrräder hätten keine Tachometer. Zudem würde die Vorgabe ohnehin weitgehend missachtet.

Die FDP-Fraktion in der Bezirksvertretung 1 sieht in ihrem Vorstoß laut RP Online eine pragmatische Lösung zur Vermeidung von Crashs. Schilder mit Tempo 10 könnten Radfahrer „zu einem reduzierten Fahrtempo anhalten und gleichzeitig die Fußgänger warnen, dass es sich in der Mitte der Straße um einen Radweg handelt“, heißt es demnach in dem Antrag. Abgestimmt werden soll über das Vorhaben am kommenden Freitag.