Vorerst geschlossen: Brand im Senckenberg Naturmuseum In dem für seine Dinosaurier-Skelette bekannten Naturkundemuseum hat es gebrannt - wie es dazu kam ist noch unklar. An diesem Wochenende wird das Museum erst... dpa

ARCHIV - Das Senckenberg Naturkundemuseum am Marienplatz in Frankfurt am Main (Archivbild). Paul Glaser/dpa

Frankfurt/Main -In einem der größten Naturkundemuseen Deutschlands ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.