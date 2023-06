Vorerst kein Bahnstreik: EVG nimmt Angebot für Schlichtung an

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG nimmt den Vorschlag der Deutschen Bahn zu einem Schlichtungsverfahren an. Das teilte die EVG am Donnerstag nach einer Sitzung des Bundesvorstands mit. Zugleich halte man an der Urabstimmung fest. Warnstreiks seien aber erst einmal vom Tisch, verlautete aus Gewerkschaftskreisen am Donnerstag.

Die Deutsche Bahn will den festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) durch eine externe Vermittlung lösen und so weitere Streiks abwenden. Am Mittwoch schlug sie der Gewerkschaft eine Schlichtung vor. „Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden“, teilte der Konzern mit. Während einer Schlichtung wird üblicherweise nicht gestreikt.

EVG: Urabstimmung über unbefristete Streiks

Die monatelangen Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn waren vergangene Woche gescheitert. Die Gewerkschaft hatte daraufhin eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt. Warnstreiks seien während der Befragung ihrer 110.000 Mitglieder bei der Deutschen Bahn weiterhin möglich, betonten die Verantwortlichen.

Bei der Bahn gibt es zwar kein festgeschriebenes Verfahren zur Schlichtung. Trotzdem gab es sie in der Vergangenheit immer wieder. Zuletzt musste im Herbst 2021 zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vermittelt werden. Zuvor hatte die GDL bereits dreimal gestreikt. (mit dpa)