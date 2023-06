Vorfahrt missachtet: Radfahrer kollidiert in Friedrichshagen mit Tram, schwer verletzt

Im Stadtteil Friedrichshagen am Müggelsee stieß ein Radfahrer am Samstag mit einer Tram zusammen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf.

Ein Radfahrer ist am Samstag in Friedrichshagen am Müggelsee mit einer Tram zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 68-Jährige wohl aus einem Waldweg am Müggelseedamm und hat die Vorfahrt der Tram nicht beachtet. Auf einem Bahnübergang kam es zur Kollision mit der Tram, die in Richtung Hirschgarten unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß soll der Mann auf den Boden geschleudert und dadurch am Kopf und Rumpf verletzt worden sein. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.