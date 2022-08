Nach einer Abkühlung am vergangenen Wochenende und am Wochenanfang wird das Wetter in Berlin ab Dienstag wieder sommerlich warm und richtig heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ziehen die Wolken am Morgen nach Osten ab. Es bleibt trocken, die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29 Grad. In der kommenden Nacht bleibt der Regen aus, die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag übersteigt das Thermometer die 30-Grad-Marke wieder deutlich. Neben viel Sonnenschein werden am Mittwoch in Berlin zwischen 32 und 34 Grad erwartet.

Wetter: Gewitter am Freitagmorgen in Brandenburg

Am Donnerstag sind in Berlin dann neue Rekord-Temperaturen möglich. Laut DWD wird es teilweise sehr heiß. Die Höchstwerte liegen zwischen 34 und 37 Grad. In der Nacht zum Freitag wird mit dann wechselnder oder geringer Bewölkung und etwas Abkühlung gerechnet.

Am Freitagmorgen nimmt von Nordwesten die Bewölkung zu. In der Prignitz sind einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen.