Nach einem heißen, ersten Juliwochenende mit trockener Luft beginnt die kommende Woche in Berlin und Brandenburg mit einem Wechsel von Sonne und Wolken. Noch in der Nacht zum Montag erreicht ein Tiefdruckgebiet Berlin und bringt kühlere Meeresluft mit.

Zum Wochenbeginn gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig und niederschlagsfrei, mit einem schwachen Wind aus westlichen Richtungen.

Am Dienstag geht es genauso weiter: Es wird wolkig und trocken, die Temperaturen klettern trotzdem auf bis zu 27 Grad. Nachts kühlt es sich in Berlin dann auf 10 bis 13 Grad runter.

Erst am Mittwoch pausiert das heiße Sommerwetter so richtig, Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad werden erwartet. Dazu können vereinzelte, schwache Schauer nicht ausgeschlossen werden. Berliner Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Endjahreszeugnisse also wahrscheinlich bei Nieselregen.

Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt wolkig, leichter Regen wird erwartet. Erst mit Beginn der ersten Ferienwoche soll das Thermometer ab nächsten Montag dann wieder mehr als 25 Grad anzeigen.