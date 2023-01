Vorwurf der sexuellen Nötigung: Fußballstar Dani Alves in U-Haft

Alves wird vorgeworfen, in einem Nachtclub einer Frau in den Intimbereich gefasst zu haben. Der brasilianische Fußballstar weist die Vorwürfe zurück.

Der brasilianische Fußballstar Dani Alves ist in Spanien nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilte am Freitag das Oberste Gericht von Katalonien mit. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, Ende Dezember einer Frau in einem Nachtclub in Barcelona in den Intimbereich gefasst zu haben.

„Das Untersuchungsgericht Nummer 15 in Barcelona hat heute den Fußballspieler Dani Alves angehört, der von einer Frau wegen eines mutmaßlichen Vergehens der sexuellen Nötigung angeklagt wurde, für Vorfälle, die sich im Dezember in einer Diskothek in Barcelona ereignet haben sollen“, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Und weiter: „Die Richterin entschied, dass der Spieler in Untersuchungshaft genommen wird.“ Damit habe die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft in allen Punkten stattgegeben, berichteten die Zeitung La Vanguardia, der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien am Freitag.

Barcelona: Der brasilianische Fußballstar Dani Alves ist nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft genommen worden. AFP/Pau Barrena

Am Freitagmorgen war Alves, langjähriger Rechtsverteidiger des FC Barcelona, in Polizeigewahrsam genommen worden, nachdem er sich selbst gestellt hatte. Anschließend wurde Alves zum Gericht in Barcelona überstellt, um dem Richter vorgeführt werden, wie die katalanische Regionalpolizei der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Auf sexuelle Aggression stehen in Spanien zwischen einem und bis zu 14 Jahren Gefängnis.

Alves: „Habe mich vergnügt, aber ohne anderen zu nahe zu kommen“

Medienberichten zufolge hatte eine 23-Jährige die Anzeige gegen Alves erstattet. Alves, der mittlerweile für Pumas UNAM in Mexiko spielt, sagte aus, er sei an dem betreffenden Abend zwar in der Diskothek gewesen, habe sich aber nichts zu Schulden kommen lassen.

„Ich weise das zurück. Ich habe mich vergnügt, aber ohne anderen zu nahe zu kommen, und ich habe mich immer rücksichtsvoll gegenüber meiner Umgebung verhalten“, sagte Alves dem TV-Sender Antena 3 schon kurz nach der Anzeige Anfang des Jahres. Er kenne die Frau, die ihn beschuldige, gar nicht.