Wachsfigur von Zoe Wees bei Madame Tussauds Mit den Songs „Girls like us“ und „Control“ wurde die 20-jährige Sängerin international bekannt. Nun steht eine Wachsfigur von Zoe Wees im berühmten Madame T... dpa

Berlin -Neben den deutschen Popstars Mark Forster und Vincent Weiß steht nun auch eine Wachsfigur der 20-Jährigen Sängerin Zoe Wees im Berliner Wachsfiguren-Museum Madame Tussauds. „Einfach eine der Jüngsten zu sein in Berlin, die hier stehen ist schon crazy, das ist schon eine sehr, sehr große Ehre“, sagte die in Hamburg lebende Wees am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.