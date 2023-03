Wachs-Doppelgänger: Verpfuschte Promi-Figuren sorgen für Spott

Die Wachsfiguren von Prinz William und Kate Middleton in dem Museum in Krakau.

Die Wachsfiguren von Prinz William und Kate Middleton in dem Museum in Krakau. Aball2011/Tripadvisor

In zahlreichen europäischen Städten können Besucher prominente Personen in einem Wachsfigurenkabinett bewundern. In der Regel sehen die Nachbildungen aus Wachs täuschend echt aus. Ein Wachsmuseum in Polen verpfuschte nun allerdings gleich mehrere Figuren. Besonders die britischen Royals sehen ungewohnt fremd aus. „Gruselig“, urteilen Nutzer in sozialen Netzwerken.

Das Museum in Krakau hat es im Internet zu zweifelhaften Ruhm gebracht, nachdem eine Besucherin ein Video des „schlimmsten Wachsfigurenkabinett in Polen“ auf TikTok geteilt hatte. Zu sehen sind prominente Personen aus der Popkultur, Politik und Film und Fernsehen. Allerdings ist es bisweilen schwierig zu erkennen, wen die Wachsfigur darstellen soll – besonders auf den ersten Blick.

William, Kate und Philip: Merkwürdige britische Königsfamilie

Die britische Königsfamilie sorgt für besonders viel Spott. Ein Nutzer schrieb beispielsweise über die Wachsfigur von Kate Middleton, Prinzessin von Wales: „Kate sieht aus, als würde sie Ikea-Möbel kauen.“

Ihr Gatte, der Kronprinz William kommt in den Kommentaren ähnlich schlecht weg. So gruselte sich ein Nutzer offenbar und kommentierte: „Prinz William sieht wie etwas aus Resident Evil aus.“ Dabei handelt es sich um eine amerikanische Horror-Science-Fiction Filmreihe.

Aber auch Prince Philip, Herzog von Edinburgh, der vor zwei Jahren starb, lebt in dem Wachsmuseum als Modell weiter. Ein Nutzer kommentierte verblüfft, dass die Figur des Herzogs komischerweise lebendiger aussehe, als es der Prinz zu Lebzeiten tat.

Wie bewerten Besucher das Wachsfigurenkabinett in Krakau?

Inzwischen wurde das virale Video mehr als 13 Millionen Mal angesehen. Touristen und Besuchen des Krakauer Wachsfigurenkabinett bewerteten das Museum vor dem Internetruhm offenbar durchschnittlich. Auf der Plattform Tripadvisor erhielt es von fünf Sternen genau die Hälfte.

Eine Besucherin aus Österreich hatte im Jahr 2019 mehrere Punkte zu beanstanden: „Die erste Figur war noch recht ok, aber was danach kam war ein reines Desaster.“

Laut den Angaben der Dame hat sich die Besuchergruppe über die Modelle köstlich amüsiert, denn „keine einzige Figur sieht wie die echte Person aus.“ Der Eintrittspreis des Krakow Wax Museum liegt bei ungefähr sieben Euro.