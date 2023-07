Wacken 2023: Veranstalter stoppen Anreise wegen Wassermassen

Anhaltender Regen vermiest im Norden derzeit zahlreichen Wacken-Anreisenden die Festivallaune. Die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (2. bis 5. August) haben am Montag vorübergehend die Anreise gestoppt. Die Campingplätze seien derzeit nicht passierbar, informierten die Veranstalter am Montag in ihrer Festival-App. Sie baten die Fans um Geduld. Die Vorbereitungen für das Festival liefen jedoch weiter.

Die Veranstalter baten Fans, die sich bereits auf dem Weg zum Festival befinden, sich einen geeigneten Warteplatz zu suchen, bis sich die Situation in Wacken verbessert hat. „Außerdem suchen wir geeignete Ausweichflächen, auf denen sie gegebenenfalls die Nacht verbringen können.“ Aktuell stehe dafür bereits der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung. Wer noch nicht unterwegs sei, solle die Anreise verschieben.

Besteht Hoffnung für Wacken? Kachelmanns Wetter-Prognose eher schlecht

„Wegen des extrem hohen Regenaufkommens werden wir unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt.“ Voraussichtlich könne am Montag nur ein Viertel der ursprünglich geplanten Fahrzeuge an diesem Tag auf die Areale gelassen werden. Auf Twitter erklärte Jörg Kachelmann, dass sich die Wetterlage voraussichtlich nicht schnell zum Besseren wenden wird. Bis Donnerstag wird die Gegend demnach „noch ordentlich eingematscht.“

Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air (W:O:A). Das Festival ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.