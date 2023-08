Heavy-Metal-Fans müssen sich weiter in Geduld üben: Wegen des Schlamms auf vielen Wegen des Wacken-Festivals (2. bis 5. August) halten die Veranstalter den Anreisestopp aufrecht. „Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit Regenmengen von circa 40 Litern pro Quadratmeter in den letzten 24 Stunden und der daraus resultierende Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und der Zuwegung konnten die Flächen nicht in ausreichender Geschwindigkeit belegt werden“, teilten sie am Dienstag mit. „Leider ist nach Auskunft der vor Ort anwesenden Meteorologen weiterhin mit Massivregen und möglichen Gewittern jederzeit und anhaltend zu rechnen.“

Der Dienstag gilt als einer der Hauptanreisetage, Mittwoch beginnt das Festival offiziell. Die Straßen rund um den Ort bei Itzehoe waren am Dienstagvormittag mit Autos verstopft. „Wir stehen selbst im Stau“, sagte eine Polizeisprecherin. Eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete, dass Autos, an deren Heckscheiben W:O:A-Zeichen prangten, kilometerlange Schlangen bildeten. Dennoch waren am Dienstagmittag bereits mehrere Campingplätze rund um das Festival gut belegt. Die Wege dazwischen bestanden teils jedoch aus tiefem Schlamm.

Seit dem Dauerregen am Montag seien die Festivalflächen verschlammt, teilte die Polizeisprecherin mit. „Das wird eine nasse Veranstaltung.“ Die Anwohner unterstützten jedoch die Besucher, hätten Stellplätze angeboten und Autos mit Treckern auf das Gelände geschleppt. Am Vormittag schien die Sonne nach einem kräftigen Schauer am Morgen.

Wacken Open Air 2023: Vorbereitungen laufen wie geplant

Einige Metal-Fans holten derweil Campingstühle aus ihren feststeckenden Autos und setzten sich gut gelaunt und mit Bier bewaffnet an den Straßenrand. Andere Fans machten auf der Instagram-Seite des Festivals ihrem Unmut Luft und forderten Planungsupdates des Veranstalters.

„Die Vorbereitungen für das Festival laufen aber wie geplant“, erklärten die Veranstalter am Dienstagmorgen. Weiter heißt es: „Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab.“ Die Veranstalter des Festivals baten Besucher ausdrücklich für die verzögerte Information um Entschuldigung. Derzeit arbeite das Team die in Staus oder auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab. „Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt.“ Die Traktoren seien Tag und Nacht im Dauereinsatz.

Das Wacken Open-Air (W:O:A) ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.