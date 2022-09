Beim Fußballstar Thomas Müller ist offenbar eingebrochen worden. Während Müller am Dienstag mit dem FC Bayern den Sieg gegen den FC Barcelona feierte, stiegen Diebe in seine Villa ein. Wie die Bild-Zeitung berichtete, erfuhr der Fußballspieler nach dem Spiel von dem Einbruch und reiste schnell ab. Das Spiel fand in der Allianz Arena München statt, die Bayern gewannen 2:0.

Die Polizei bestätigte den Einbruch, ohne aber Müllers Namen zu nennen. In der Pressemitteilung der Polizei München heißt es: „Am Dienstagabend (13.09.2022) brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich“. Die Kriminalpolizei Miesbach nahm die Ermittlungen auf.