Waffen gehortet: Deutscher von Thai-Spezialeinheit festgenommen (Video)

In Phuket soll ein Deutscher ein Waffenarsenal besessen haben. Die Polizei kam ihm auf die Schliche, als er Drohbilder verschickte.

Ein Deutscher wurde in Thailand festgenommen. (Symbolbild) dpa/Stefan Sauer

Die thailändische Polizei hat bei einem deutschen Touristen und seiner Freundin Drogen, Waffen und Munition gefunden. Außerdem hielt er sich illegal in dem Land auf. Nun sitzt er in Haft.

Der 39-jährige Deutsche wurde in einem Haus in Patong zusammen mit seiner 44-jährigen thailändischen Freundin festgenommen. Die Beamten hatten einen Hinweis bekommen, dass der Mann über ein soziales Netzwerk Bilder mit Waffen versendet habe, berichtet die Webseite Thethaiger.

Dem Mann werden zahlreiche Verstöße zur Last gelegt

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 0,8 Gramm Crystal Meth, eine Handfeuerwaffe, Teile anderer Waffen, 16 Kugeln und 12,3 Gramm Schießpulver im Haus. Zusätzlich war das Visum des Deutschen bereits abgelaufen.

Laut der thailändischen Nachrichtenseite TPN National gab der Mann bei der Befragung an, dass er die Waffe vor etwa vier Jahren von einem Freund namens Boy gekauft habe, der inzwischen tot sei.

Video zeigt Zugriff der Beamten

Auf YouTube veröffentlichte TPN National ein Video der Festnahme. Es zeigt, wie die Polizei am Tag in das Haus des Beschuldigten eindringt und den Mann sowie seine Freundin in Handschellen legt.