Wagen fährt auf Traktor: Fahrer lebensgefährlich verletzt Ein Auto ist am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 167 bei Biesenthal (Kreis Barnim) auf einen Traktor aufgefahren, der Autofahrer wurde dabei lebensgefährli... dpa

Biesenthal -Ein Auto ist am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 167 bei Biesenthal (Kreis Barnim) auf einen Traktor aufgefahren, der Autofahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand sei äußerst kritisch, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Autofahrer den Traktor überholen. Dieser wollte nach links in einen Feldweg abbiegen.