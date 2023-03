Wikipedia-Eintrag zum „Manifest für Frieden“: Debatte um Löschantrag

Ein Wikipedia-Nutzer will den Eintrag in der Online-Enzyklopädie zum „Manifest für Frieden“ von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer löschen lassen. „Es ist keine zeitüberdauernde Relevanz belegt. Die Relevanz sollte deswegen im Rahmen der Löschdiskussion überprüft und dargelegt werden, sofern eine Relevanz gegeben ist“, schrieb der Nutzer Kleiner Stampfi am 28. Februar als Begründung für seinen Löschantrag.

Den Eintrag in Wikipedia erstellt hat ein Nutzer namens Fazhbr, zuletzt bearbeitet wurde die Seite am 2. März. Sie umfasst eine kurze Beschreibung des „Manifests“, eine Liste der Verfasserinnen und Erstunterzeichner sowie Abschnitte zur Rezeption der Wagenknecht-Schwarzer-Petition und zu der Demo am vergangenen Wochenende in Berlin.

Laut Wikipedia kann sieben Tage, nachdem der Löschantrag gestellt wurde, über den Antrag diskutiert werden, bevor die endgültige Entscheidung zur Löschung getroffen wird. Dies ist aktuell der Fall – und die Diskussion ist kontrovers.

Wikipedia-Nutzer bezweifeln, dass Unterschriften beim „Manifest“ echt sind

„Der Artikel ist aus dem Wunsch entstanden, dass Inhalt und Rezeption des Manifest nicht in jedem Personenartikel der zahlreichen Unterstützer doppelt und dreifach rein geschrieben werden muss, was bis dato teilweise der Fall war. Dies erscheint mir zweckmäßig“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Da die Petition ungewöhnlich große Resonanz (Zahl der Unterschriften, mediale Besprechungen, öffentlicher Diskussionen) und Folge-Ereignisse (Demonstration, Gegen-Petitionen) hervorgerufen hat, erscheint die Reichweite und zeitüberdauernde Relevanz gegeben.“

Andere Nutzer sehen das anders - und bezweifeln, dass es sich bei der angegebenen Anzahl der Unterschriften für das Manifest um echte Unterzeichner handelt. „Die 700.000 Unterzeichner würde ich für die Zukunft nicht als Maßstab sehen, da man nicht beurteilen kann, wie viele Menschen wirklich dahinter stecken“, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer kommentiert: „Die Wahrheit ist: Wir wissen es nicht. Es ist extrem einfach, bei change.org mehrfach zu unterschreiben. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass tatsächlich 700.000 Menschen die Petition unterzeichnet haben. Aber wenn morgen (angeblich) 700.000 Menschen eine Petition für den Erhalt des Kleinkleckersdorfer Freibads unterzeichnen, dann möchte ich daraus keine automatische Relevanz abgeleitet sehen.“

Wikipedia weist aber auch darauf hin, dass „bei Wikipedia jeder Löschanträge stellen darf“ und „manche Löschanträge auch offensichtlich unbegründet“ seien.