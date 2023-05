Wagner-Chef wirft russischer Armee Flucht aus Gebiet von Bachmut vor

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat der russischen Armee die Flucht aus dem Gebiet von Bachmut vorgeworfen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, hatte zuvor einen Rückzug russischer Einheiten nordwestlich von Bachmut bei Berchiwka eingeräumt. „Um die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen“ hätten russische Einheiten eine neue Linie entlang des Berchiwka-Stausees bezogen, sagte der Armeegeneral. Prigoschin kommentierte die Aussage mit den Worten: „Was Konaschenkow gesagt hat, nennt man leider nicht Umgruppierung, sondern Flucht.“

Bei der Stadt Soledar nördlich von Bachmut wehrte das russische Militär nach eigenen Angaben Angriffe der Ukrainer ab. „Alle Attacken des ukrainischen Militärs wurden zurückgeschlagen. Die russischen Streitkräfte haben keinen Frontdurchbruch zugelassen“, sagte Konaschenkow. Die Ukrainer hätten dort entlang der gesamten Frontlinie von 95 Kilometern Länge angegriffen, sagte er. An den Attacken seien mehr als 1000 ukrainischen Soldaten und rund 40 Panzer beteiligt gewesen.

Übereinstimmenden Berichten russischer und ukrainischer Militärs zufolge sind die moskautreuen Truppen bei Bachmut in die Defensive geraten. Rund um die Stadt haben die Ukrainer kleinere Geländegewinne erzielt. Prigoschin warnte vor einer Einkesselung seiner Söldner, sollte es Durchbrüche an den von regulären russischen Einheiten bewachten Flanken geben.

Prigoschin lädt russischen Verteidigungsminister nach Bachmut ein

Zuvor hatte Prigoschin Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zur Lageeinschätzung in die umkämpfte Stadt Bachmut eingeladen. „In Anbetracht der schwierigen operativen Lage und Ihrer langjährigen Kampferfahrung bitte ich Sie, nach Bachmut zu kommen, das unter Kontrolle russischer Militäreinheiten ist, und selbständig die Lage einzuschätzen“, schrieb Prigoschin in einem offenen Brief an den Minister, den er am Freitag auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes veröffentlichte.

Das Verhältnis zwischen Prigoschin und Schoigu gilt als angespannt. Der Söldnerchef beklagte sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über die seiner Ansicht nach fehlende Unterstützung seitens des Verteidigungsministeriums – und griff dabei Schoigu auch persönlich an. Auch die Einladung kann als Spott verstanden werden – vor allem der Einschub mit der „langjährigen Kampferfahrung“. Schoigu hat zwar den Titel eines Armeegenerals, diente aber nie bei den Streitkräften, was russische Militärblogger mehrfach kritisierten.