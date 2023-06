Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin wollte bei seinem bewaffneten Aufstand offenbar auch die russische Militärführung gefangennehmen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf westliche Beamte.

Nach Angaben der Beamten, die anonym mit der Zeitung sprachen, wollte Prigoschin ursprünglich Verteidigungsminister Sergej Schoigu und General Waleri Gerassimow, den Chef des russischen Generalstabs, während eines gemeinsamen Besuchs in einer südlichen Grenzregion zur Ukraine festnehmen. Der Plan sei allerdings zwei Tage vor seiner Ausführung vom Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) aufgedeckt worden.

Kämpfer von Jewgeni Prigoschins Söldnertruppe Wagner waren in der Nacht zum Samstag von der Ukraine aus nach Russland einmarschiert, nachdem der Söldnerchef zum Aufstand gegen die Armeeführung in Moskau aufgerufen hatte. Rund 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt gab Prigoschin aber überraschend auf. Vermittelt hatte in dem Konflikt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Prigoschin und seinen Söldnern wurde von Putin Straffreiheit zugesichert.

Der Kommandeur der russischen Nationalgarde hatte am Dienstag gesagt, dass die Behörden von Prigoschins Absichten wussten. Die Quellen des Wall Street Journal gehen davon aus, dass Prigoschin seine Pläne hochrangigen Militärs miteilte, möglicherweise auch General Sergei Surowikin, dem Befehlshaber der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, vermutlich in der Hoffnung, dass einige von ihnen sich ihm anschließen würden. Es habe nicht festgestellt werden können, ob Surowikin diese Informationen an den FSB weitergegeben hat oder wie die Behörde von Prigoschins Plänen erfahren hat, hieß es in dem Bericht.



Surowikin war im Oktober zum Militärkommandeur für die Ukraine ernannt worden. Drei Monate später wurde er durch Generalstabschef Waleri Gerassimow abgelöst. Prigoschin hatte im Mai über ihn gesagt: „Er ist der einzige dekorierte General, der weiß, wie man kämpft.“