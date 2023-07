Rund drei Wochen nach dem kurzzeitigen Wagner-Aufstand in Russland haben Kämpfer der Söldnergruppe nach Angaben aus Minsk damit begonnen, als militärische „Ausbilder“ für die belarussischen Streitkräfte zu arbeiten. „In der Nähe von Assipowitchi werden Einheiten der territorialen Verteidigungstruppen ausgebildet“, teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Freitag mit. „Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner fungieren als Ausbilder bei einer Reihe militärischer Disziplinen.“

Dabei gehe es unter anderem um „Techniken zur Bewegung auf dem Schlachtfeld“ und um „taktisches Schießen“. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte auch ein Video von Übungen im Onlinedienst YouTube.

„Es gibt keinen Zweifel, dass es eine sehr nützliche Erfahrung für unsere Armee ist“, sagt ein Soldat in dem Video. „Wir haben seit dem Ende des Krieges in Afghanistan nicht mehr an Kämpfen teilgenommen“, ergänzte er mit Blick auf die sowjetische Invasion und Militärpräsenz in Afghanistan (1979-89).

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wagner-Söldner nach Aufstand in Russland teils nach Belarus geschickt

Die Gruppe Wagner hat eine wichtige Rolle bei der russischen Offensive in der Ukraine eingenommen. Ihre Kämpfer waren an vorderster Front in der blutigen Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut in Einsatz, deren Einnahme Moskau im Mai meldete.

Während ihres Aufstands am 24. Juni besetzten die Wagner-Söldner das Hauptquartier der russischen Armee in der Stadt Rostow am Don im Südwesten des Landes und rückten in Richtung Moskau vor. Die Rebellion endete jedoch bereits am Abend desselben Tages mit einer Vereinbarung unter Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Sie sah vor, dass Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ins Exil nach Belarus gehen sollte.

Die Aufständischen wurden vor die Wahl gestellt, ebenfalls nach Belarus zu gehen, sich der regulären russischen Armee anzuschließen oder nach Hause zurückzukehren. Prigoschins Schicksal ist ungewiss. Mehrere Kanäle im Onlinedienst Telegram veröffentlichten am Freitag das Foto eines ihm ähnelnden Mannes. Dieser sitzt auf einem Feldbett in einem Zelt vor einem Wagner-Symbol.