Wahl in Berlin: CDU liegt in neuen Umfragen klar vorne

Donnerstag, 9. Februar

CDU liegt kurz vor Wiederholungswahl in Berlin klar vorne

Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag liegt die CDU nach einer neuen Umfrage weiter deutlich vor SPD und Grünen. In der am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für Bild kommen die Christdemokraten auf 25 Prozent. Dahinter folgen die SPD mit 19 Prozent und die Grünen mit 18 Prozent. Die Linke landet in dieser Befragung bei 12 Prozent, die AfD bei 10 Prozent. Die FDP steht bei 6 Prozent. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 10 Prozent.

Rechnerisch möglich wären demnach unterschiedliche Dreierbündnisse unter Führung der CDU. Allerdings hätte auch die aktuelle rot-grün-rote Koalition weiter eine Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus. Die jüngsten Wahlumfragen anderer Institute kamen zu ähnlichen Ergebnissen.

Wegner rechnet mit Giffey ab: Berlin wird schlecht regiert

Drei Tage vor der Wiederholungswahl in Berlin hat CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner die Plenarsitzung zur Abrechnung mit der rot-grün-roten Regierungspolitik genutzt. Er warf der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) vor, die Lage Berlins im Wahlkampf schönzureden. Wenn man ihr zuhöre, könne man denken, in einem Wirtschaftswunderland zu leben, sagte Wegner am Donnerstag bei der letzten Plenarsitzung vor der Wahl. Es sei aber das Bundesland mit der nach wie vor zweithöchsten Arbeitslosigkeit. Nur im seit Jahrzehnten SPD-regierten Bremen sehe es noch schlechter aus.

In Berlin seien 180.000 Menschen ohne Arbeit, jeder Dritte ein Langzeitarbeitsloser. „Das ist rot-grün-rote Realität“, kritisierte der CDU-Oppositionspolitiker. Der Senat spreche von Berlin als Zukunftshauptstadt, bekomme es aber noch nicht einmal hin, dass die U-Bahn fahre oder dass demokratische Wahlen funktionierten. Er rede die Stadt nicht schlecht, wies Wegner entsprechende Vorwürfe der SPD zurück. Sie werde nur schlecht regiert.

Berliner Wahlforscher: „Es kann noch eine Menge passieren“

Der Ausgang der Wiederholungswahl am Sonntag ist nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Thorsten Faas trotz des zuletzt deutlichen Trends in den Umfragen weiter offen. „Wir sehen, dass sich viele Menschen spät entscheiden. Das schließt die Frage ein, ob man überhaupt zur Wahl geht“, sagte der Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Dann gebe es auch Menschen, die strategisch wählten und die Umfrageergebnisse nutzten, um die eigene Wahlentscheidung zu überdenken.

„Man hat deshalb eine paradoxe Situation: Die diesmal sehr feinmaschige Beobachtung des Wahlkampfs mit Umfragen bringt bei einem so knappen Rennen nochmal Dynamik rein.“ Umfragen könnten durchaus mobilisierend wirken. „Wenn ich beispielsweise sehe, die FDP liegt bei fünf Prozent, wird das Anhänger motivieren zu verhindern, dass sie noch tiefer rutschen“, sagte Faas. „Ich wäre vorsichtig, die Umfragewerte schon als final zu sehen. Es kann noch eine Menge passieren.“

Giffey weist Vorwurf zurück: „Berlin boomt“

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat Kritik aus der Opposition zurückgewiesen, sie rede die Lage in der Hauptstadt schön. „Wir haben noch viel zu tun“, räumte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der letzten Sitzung im Abgeordnetenhaus vor der Wiederholungswahl ein. Aber wenn alles immer schlecht geredet werde, lasse sich das Potenzial der Stadt nicht entdecken.

Berlin sei eines der ersten Bundesländer gewesen, dass angesichts von Inflation und gestiegenen Energiekosten ein umfangreiches Entlastungspaket vorgelegt habe. Es sei auch Vorreiter bei der Wohngeldauszahlung nach den neuen seit Jahresbeginn geltenden Regeln. „Berlin boomt“, betonte Giffey und wies auf überdurschnittliches Wirtschaftswachstum und den erneuten Aufschwung im Hauptstadttourismus nach der Corona-Pandemie hin.

Auch bei den Bürgerämtern, die wegen langer Wartezeiten bei der Terminvergaben immer wieder in der Kritik steht, sieht die SPD-Politikerin einen Trend zum Besseren. Die Zahl der Termine sei im vergangenen Jahr um eine halbe Million auf mehr als zwei Millionen gestiegen.

Linke wirft CDU „rassistisches Gerede“ vor

Linke-Fraktionsvorsitzender Carsten Schatz hat der CDU vorgeworfen, durch ihre Haltung zur Einwanderungspolitik den Fachkräftemangel in der Hauptstadt zu verschärfen. „Längst ist klar, dass sich dieses Problem nicht ohne Einwanderung lösen lässt“, sagte Schatz am Donnerstag bei der letzten Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus vor der Wiederholungswahl. Es sei richtig, im Bund und Berlin zu versuchen, Einwanderung und Einbürgerung zu modernisieren.

„Und was sagt CDU-Chef Friedrich Merz dazu? Man dürfe die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verramschen“, kritisierte der Linke-Politiker. „Nennen wir das Problem beim Vornamen: Fritz und Kai lassen sich seit Jahrzehnten keine Gelegenheit entgehen, mit ihrem rassistischem Gerede Deutschland zu einem Abweisungsland zu machen“, sagte Schatz mit Blick auf Merz und den Berliner CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner.

Bundes-CDU: Union darf bei Wahlsieg in Berlin nicht umgangen werden

Angesichts der Führung der CDU in den jüngsten Umfragen vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben Bundespolitiker der Union vor einer Neuauflage der Koalition aus SPD, Grünen und Linken gewarnt. „Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass sich Rot-Rot-Grün einfach mal so über demokratische Gepflogenheiten hinwegsetzen will“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Donnerstag der Bild-Zeitung.

„Der Regierungsauftrag liegt bei der stärksten Kraft - Punkt“, ergänzte er. „Fest steht: Der Wählerwille entscheidet“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, der Zeitung. Gebe es einen Gewinner, der mit deutlichem Vorsprung vorn liegt, sollte diese Entscheidung respektiert werden.

Mittwoch, 8. Februar

Wegner kann sich keine Koalition mit den Grünen vorstellen

Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kann sich aufgrund großer Unterschiede in der Verkehrspolitik keine Koalition mit den Grünen nach der Wiederholungswahl am Sonntag vorstellen. „Dass, was Frau Jarasch und die Grünen in den letzten Tagen und Wochen gesagt haben, ist mit mir nicht zu machen“, sagte der Chef der in den Umfragen führenden CDU in der Fernsehsendung „RBB24 - Ihre Wahl: der Kandidatencheck“. „Diese Verkehrspolitik will ich nicht in Berlin, sie passt nicht zu Berlin“.

Auf die Frage einer Moderatorin, ob das ein „Dementi“, also eine Absage an ein Bündnis mit den Grünen sei, sagte Wegner, diese müssten sich ziemlich bewegen. „Das werden sie nicht tun. Also kann ich mir eine Koalition mit den Grünen nach der Wahl nicht vorstellen.“ Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur ergänzte Wegner nach der Veranstaltung: „Im Kern trennen uns politisch Welten.“

Berliner Wiederholungswahl sorgt für Neuorganisation von Abgeordnetenhaus

„Die Wahlperiode beginnt mit der Wiederholungswahl nicht neu“, heißt es im Urteil, mit dem der Berliner Verfassungsgerichtshof die Wahl von 2021 für ungültig erklärte. Die Legislaturperiode läuft also weiter. Doch was bedeutet das für die bestehenden Gremien des Abgeordnetenhauses? Dazu ließ Parlamentspräsident Dennis Buchner (SPD) den Wissenschaftlichen Dienst des Landesparlaments ein Gutachten anfertigen.

Die Experten machen klar: Weder die Berliner Verfassung noch das Landeswahlgesetz oder die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses enthalten Regelungen, wie das Parlament die begonnene Periode nach der Wiederholungswahl fortsetzen soll. Unter Auslegung des Berliner Urteils und allgemeiner Verfassungsvorschriften kommen die Wissenschaftler jedoch zu dem Schluss, dass alle Gremien neu gebildet werden müssen. Das Parlament und die Fraktionen müssen sich demnach neu konstituieren. Das betrifft zudem alle Ausschüsse und den Untersuchungsausschuss, der zur Aufklärung einer rechtsextremen Anschlagsserie im Bezirk Neukölln eingesetzt wurde.

Wahlleiter vor Wiederholung zuversichtlich

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler geht von einem Gelingen der Wiederholungswahl an diesem Sonntag aus. „Ich bin zuversichtlich, dass diese Wahl funktionieren wird“, sagte er am Dienstag. Die Landeswahlleitung und die Verantwortlichen in den Bezirken seien „startklar“. Bröchler verwies darauf, dass Berlin in einer Ausnahmesituation erheblichen Aufwand betrieben habe, um innerhalb von nur 90 Tagen die Wahlwiederholung vorzubereiten. Als Beispiele nannte er mehr Wahlkabinen und mehr Wahlhelfer, auch eine bessere Logistik. Viele Stellschrauben seien bewegt worden.

CDU will nach Wahl Antidiskriminierungsgesetz abschaffen

Die Berliner CDU will im Fall eines Regierungswechsels nach der Wiederholungswahl das Antidiskriminierungsgesetz abschaffen. Das Mitte 2020 in Kraft getretene Gesetz sei „ein Misstrauensbeweis gegen alle Berliner Polizisten“, heißt es in einem Papier der CDU zur Inneren Sicherheit, das der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. „Unsere Polizei verdient Vertrauen statt Misstrauen und hat nicht verdient, immer wieder schikaniert zu werden“, steht dort weiter.

Das seinerzeit von der rot-rot-grünen Koalition beschlossene Gesetz soll Menschen vor rassistischen oder anderen Diskriminierungen durch die Behörden schützen, ihre Rechte stärken und Ansprüche auf Schadenersatz ermöglichen. Wer sich diskriminiert fühlt, kann sich an die betroffene Behörde oder eine Ombudsstelle wenden. Der Vorwurf wird dann geprüft und nach Lösungen jenseits von Klagen gesucht.

So viele Berlinerinnen und Berliner sind am Sonntag wahlberechtigt

Bei der Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar sind 2.442.049 Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt. Das sind laut der Landeswahlleitung 53.338 weniger als bei der Wahl 2016 und 5551 weniger als bei der für ungültig erklärten Wahl vom 26. September 2021.

Zur Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin aufgerufen sind alle, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben

seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Wohnsitz haben

und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind

Charlottenburg-Wilmersdorf: Briefwahl am Freitag bis 18 Uhr möglich

Die Briefwahlbeantragung und Ausübung der Briefwahl vor Ort ist am kommenden Freitag, 10. Februar 2023, von 8 bis 18 Uhr in allen drei Standorten (Rathaus Charlottenburg, Dienstgebäude Hohenzollerndamm und Dienstgebäude Heerstraße 12) möglich. Das teilt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit.

Berlin-Wahl: Das sind die Spitzenkandidaten

FRANZISKA GIFFEY will für die SPD die Macht im Roten Rathaus behalten. Die 44-Jährige war bis 2018 Bürgermeisterin im Problembezirk Neukölln, wurde dann Bundesfamilienministerin, trat aber wegen Plagiaten in ihrer Doktorarbeit im Mai 2021 zurück. Anschließend stürzte sie sich in die Landespolitik und gewann schließlich wenige Monate später mit ihrer Partei die Abgeordnetenhauswahl. Das will sie nun erneut schaffen. Die Diplomverwaltungswirtin setzt dabei auf ihre Bekanntheit - hier liegt sie weit vor ihren Mitbewerbern - und eine Flut von Terminen. Eine konkrete Koalitionspräferenz will die in Frankfurt an der Oder Geborene nicht nennen, zum bestehenden Regierungsbündnis geht sie aber zugleich auf Distanz.

BETTINA JARASCH will für die Grünen Regierende Bürgermeisterin werden. Seitdem ihre Partei bei der letzten Wahl zweitstärkste Kraft wurde und in die Regierung eintrat, ist die 54-Jährige Bürgermeisterin, also Vizeregierungschefin, sowie Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die bestehende Koalition würde sie gern fortsetzen - allerdings unter grüner Führung. Vor ihrem über zehn Jahre zurückliegenden Eintritt in die Landespolitik arbeitete sie als Journalistin und Referentin der Grünen-Bundestagsfraktion. Die gebürtige Augsburgerin setzt sich vor allem für mehr Klimaschutz und weniger Autos in der Stadt ein.

KAI WEGNER kämpft dafür, mit der CDU die rot-grün-rote Koalition abzulösen. Der 50-Jährige hat Umfragen zufolge auch gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Dabei profitiert er von seiner harten Linie in der Diskussion um die Silvesterkrawalle. Ober er auch an die Macht kommen könnte, ist unsicher und hängt vor allem davon ab, ob SPD oder Grüne zu einem Bündnis mit der CDU bereit wären. Der in Berlin-Spandau Geborene saß über 15 Jahre lang für die CDU im Bundestag, wo er baupolitischer Sprecher der Unionsfraktion war. Nach der letzten Abgeordnetenhauswahl wechselte er in die Landespolitik: Der Immobilienkaufmann ist Fraktionschef seiner Partei im Landesparlament, zudem Chef des Berliner CDU-Verbands.

KLAUS LEDERER ist seit 2016 für die Linke Kultursenator. Der 48-Jährige ist einer der beliebtesten Politiker Berlins, doch aktuelle Umfragen sehen die Linke nur bei elf bis zwölf Prozent und damit an vierter Stelle. Hoffnungen, Teil der Regierung zu bleiben, kann sich der promovierte Jurist nur bei einem Bündnis mit SPD und Grünen machen. Die CDU schließt eine Koalition mit der Linken aus. Unterwegs in der Landespolitik ist der gebürtige Schweriner schon lange - zuerst als Bezirksverordneter und seit 2003 als Mitglied des Abgeordnetenhauses. Knapp zehn Jahre lang war er zudem Landesvorsitzender seiner Partei.

KRISTIN BRINKER dürfte mit der AfD weiter in der Opposition bleiben. Aktuelle Umfragen sehen die Partei auf dem vorletzten Platz. Mitglied des Abgeordnetenhauses wird die 51-Jährige damit aber voraussichtlich bleiben. Dort ist die promovierte Architektin derzeit haushalts- und finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Seit März 2021 ist sie zudem Vorsitzende der Berliner AfD. Obwohl sie zum liberal-konservativen Lager der Partei gezählt wird, ließ sich die Politikerin auch von Mitgliedern des rechtsnationalen - inzwischen offiziell aufgelösten - sogenannten Flügels wählen.

SEBASTIAN CZAJA muss mit der FDP noch um den Wiedereinzug in das Landesparlament kämpfen. Aktuelle Umfragen sehen die Liberalen bei fünf bis sechs Prozent. Damit würden sie gerade über die Fünfprozenthürde kommen und weiter im Abgeordnetenhaus vertreten sein. Dort führt der 39-Jährige die kleinste Fraktion an, nachdem er es mit der FDP nach der letzten Wahl nicht in eine Regierungskoalition schaffte. Zudem ist er einer von drei stellvertretenden Landesvorsitzenden. Der in Ostberlin Geborene ist ausgebildeter Elektrotechniker, war kurzzeitig CDU-Mitglied und macht sich vor allem für eine Verwaltungsreform stark.

Berlin-Wahl 2023: Wie ging die Wahl am 26. September 2021 aus?

Die SPD regiert weiter gemeinsam mit den Grünen und der Linken. Regierende Bürgermeisterin von Berlin ist Giffey, die ihrem Parteifreund Müller folgte. Dieser war in den Bundestag gewechselt.

Die SPD war mit 21,4 Prozent und leichten Verlusten erneut stärkste Kraft im Parlament geworden. Die Grünen kamen auf 18,9 Prozent und verbesserten ihr Ergebnis aus dem Jahr 2016 um 3,7 Prozent. Die CDU bekam 18 Prozent der Stimmen, die Linke 14,1 Prozent, die AfD acht Prozent und die FDP 7,1 Prozent. Damit wurde die AfD mit Verlusten von 6,2 Prozent zum großen Wahlverlierer.