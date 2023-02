Wahl in Berlin: Das sind die Ergebnisse in den Wahlkreisen

Berlin hat gewählt. In der Grafik finden Sie alle Ergebnisse aus den 78 Wahlkreisen in den einzelnen Bezirken sowie die direkt gewählten Kandidaten in den Wahlkreisen. Bis alle Wahlbezirke ausgezählt sind, sehen Sie zunächst Trends.

Gut 16 Monate nach der von Pannen und organisatorischen Problemen geprägten Wahl zum Abgeordnetenhaus waren am Sonntag etwa 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, erneut ihr Landesparlament zu wählen. Die CDU liegt nach Hochrechnungen deutlich vorn, die SPD fährt ein historisch schlechtes Ergebnis ein.