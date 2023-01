Neue Umfrage sieht CDU in Berlin weiterhin vorne Eine neue Umfrage gut zwei Wochen vor der Wahl sieht die CDU in Berlin weiter auf Platz eins Aber: Rot-Grün-Rot könnte trotzdem weiterregieren. dpa

Er möchte gern Regierender Bürgermeister von Berlin werden: Kai Wegner, Spitzenkandidat und Landesvorsitzender der CDU Berlin. Paul Zinken/dpa

Berlin -Gut zwei Wochen vor der Wiederholungswahl in Berlin festigt die CDU Platz eins in den Umfragen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes Civey für Spiegel und Tagesspiegel kommt die CDU auf 23 Prozent, die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey und die Grünen folgen mit jeweils 19 Prozent. Auf die Linken entfallen 12 Prozent, auf die AfD 11 und auf die FDP 7 Prozent. 9 Prozent der Befragten würden andere Parteien wählen.