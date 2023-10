Wahlen in Polen: In Berlin sind die Schlangen vor den Wahllokalen länger als vorm Berghain

In Polen hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen, bei der ein enges Rennen und Richtungsentscheidungen zu Polens Unterstützung für die Ukraine und für seine Rolle in der EU erwartet werden. Die Wahllokale sollen bis Sonntagabend um 21 Uhr geöffnet bleiben. Dann wird auch mit den ersten Prognosen und Ergebnissen gerechnet. In Umfragen lag die rechtsnationalistische Regierungspartei PiS zuletzt knapp vor der Bürgerplattform des pro-europäischen Ex-Regierungschefs Donald Tusk.

Zur Wahl sind rund 29 Millionen Bürger aufgerufen, darunter eine halbe Million im Ausland lebende Polen. Die Polen im Ausland wählen in Konsulaten, Botschaften und anderen Einrichtungen. In der Hauptstadt leben 54.000 Polen. 57.000 haben polnische Wurzeln, darunter vieler mit doppelter Staatsbürgerschaft, die wahlberechtigt sind.

Wahlen in Polen: Lange Schlangen vor dem Pilecki-Institut in Berlin

In der Hauptstadt ist der Andrang an diesem Wahlsonntag besonders groß. Vor dem Wahllokal am Pilecki-Institut bildeten sich schon gegen 12.40 Uhr eine riesige Schlange, einmal quer über den Pariser Platz bis zum Brandenburger Tor. Besucher des Pariser Platzes fragten immer wieder erstaunt die Wartenden, was der Grund für die lange Schlange sei. Es wird im In- und Ausland von einer vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung ausgegangen.

Lange schlagen für die Polen-Wahl vor dem @PileckiInstitut in Berlin auf dem Pariser Platz. pic.twitter.com/ABxh8EmmZp — Tomasz Kurianowicz (@tomasz_kurian) October 15, 2023

Die PiS, deren Wahlkampf auch stark von anti-deutschen Tönen geprägt war, führte in den Umfragen zuletzt mit 32 bis 34 Prozent. Tusks oppositionelle Bürgerplattform lag aber nur knapp dahinter.

Den Umfragen zufolge wären sowohl die PiS als auch die Bürgerplattform bei einem Wahlsieg auf Koalitionspartner angewiesen. Für die PiS wäre ein Bündnis mit der rechtsextremen Konföderationspartei denkbar, die aber ein Ende der Ukraine-Hilfen fordert. Somit steht für die Ukraine viel auf dem Spiel, bislang war Warschau einer der wichtigsten Verbündeten bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.

Wahlen in Polen: So könnte die Koalition in Warschau aussehen

Die Konföderationspartei schloss ein Bündnis mit der PiS vorab allerdings aus. Einige Experten halten diese Koalition wegen der schwelenden Spannungen zwischen den beiden Parteien tatsächlich für unwahrscheinlich.

Die PiS-Regierung mit ihrem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki führt seit Jahren einen Machtkampf mit Brüssel, vor allem wegen ihrer Justizreform, die von Kritikern als Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verurteilt wird. Die Wahl entscheidet somit auch darüber, ob der Konfrontationskurs gegen Brüssel weitergeht oder nicht. Zu den vielen scharfen Attacken der PiS gegen Tusk gehörte im Wahlkampf auch der Vorwurf, der ehemalige EU-Ratspräsident handele im Interesse Deutschlands, der EU und Russlands.

„Wir sind in der EU und wir wollen dort bleiben, aber in einer EU souveräner Staaten“, sagte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski am Freitag bei der letzten Wahlkundgebung seiner Partei in Sandomierz. Tusk warf der PiS auf seiner Abschlusskundgebung in Pruszkow vor, sie habe „geheime Pläne“ für einen EU-Austritt Polens. Die PiS führe „das Land den falschen Weg“. Daher sei die Parlamentswahl „der wichtigste Tag in der Geschichte unserer Demokratie seit 1989“.

Bei der Wahl am Sonntag entscheiden die Polen über beide Parlamentskammern. Außerdem findet zeitgleich ein von der PiS organisiertes Referendum über Fragen zur Einwanderung und zur Wirtschaft statt. Die Opposition hat zum Boykott des Referendums aufgerufen.