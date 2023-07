Wahlen in Spanien: Macht die rechtsextreme Vox eine konservative Mehrheit möglich?

Spanien wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Umfragen zufolge zeichnet sich eine Niederlage für die linke Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ab.

Die konservative Volkspartei (Partido Popular, PP) dürfte in dem Land mit etwa 47 Millionen Einwohnern stärkste Kraft werden, die absolute Mehrheit jedoch verfehlen. Ihr Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo wäre dann zur Bildung einer Regierung auf die rechtsextremen Partei Vox angewiesen.

Wahlen in Spanien: „Keine Brandmauer“ gegen rechts

Ursprünglich sollte in Spanien erst Ende des Jahres gewählt werden. Nach einem Debakel für die Sozialisten und weiter links stehende Parteien bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai zog Sánchez den Termin vor. Das linke Lager hofft nun noch auf einen Umschwung.

Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine „Brandmauer“ gegen rechts errichtet und sind auf kommunaler Ebene bereits Koalitionen mit Vox eingegangen.

Die Konservativen haben ein Regierungsbündnis mit Vox nicht ausgeschlossen. Vox wirbt dafür, linke Errungenschaften im Bereich Soziales, Minderheitenschutz, Umwelt und Verarbeitung der Franco-Diktatur rückgängig zu machen und will hart gegen Separatisten in Katalonien durchgreifen.

Rechtsextreme Vox: Sinkende Umfragen, mehr politisches Gewicht

Trotz sinkender Umfragewerte im Vergleich zur letzten Parlamentswahl im Herbst 2019 könnte Vox am Sonntag mehr politisches Gewicht erhalten. Dieses paradoxe Szenario könnte sich aus dem Umstand ergeben, dass im Falle eines Sieges des PP eine „Große Koalition“ in Spanien undenkbar wäre.

Sánchez, der derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, betrachtet eine mögliche Allianz zwischen PP und Vox als nicht nur einen Rückschlag für das Land, sondern auch für ganz Europa.

Würde der Eintritt von Vox in eine Regierungskoalition Spanien in eine ähnliche Lage bringen wie Polen, Ungarn und Italien, wo die Rechtspopulisten bereits an der Macht sind? Das sei eine der größten Sorgen auch aus EU-Sicht, berichten politische Beobachter.